Epeenaiskonna peatreener Kaaberma: iga asja kohta võib öelda si**sti. Miks see põrumine oli? Me lihtsalt ei jõudnud olümpiale

Eesti epeenaiskond, kes võitis kolm aastat tagasi Tokyo olümpiamängudel kulla, Pariisi mängudele tiitlit kaitsma ei pääse. Puudu jäi üsnagi palju. Eelkõige ei suutnud naiskond seitsmest arvesse minevast turniirist viiel pääseda isegi veerandfinaali, et jahtida suurt skoori. Nii juhtus MM-il, Legnanos, Saudi Araabias, Barcelonas ja sel nädalavahetusel Hiinas, misjärel olümpiatabel lukku löödi. Kuna 1/8-finaalis Eesti alistanud Ungari sai Nanjingis kolmanda koha, tõusid nad meist mööda Euroopa viiendaks, kuid Vanast Maailmast pääsevad Pariisi ainult neli paremat: Itaalia, Poola, Prantsusmaa ja Ukraina.

Kaaberma on läbi aegade Eesti edukaim peatreener, tema hoolealused on saavutanud olümpiavõidu kõrval ühe MM-i ja kaks EM-i kulda, lisaks peotäie kahvatumat karva medaleid. Ent kas nüüd on Kaaberma aeg otsas?