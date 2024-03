EOK muudab Team Estonia toetussüsteemi. Ainsaks A-kategooria sportlaseks jäi Epp Mäe

Team Estonia koordinaatori Raido Miti sõnul on muudatus vajalik. “2017. aastal kehtima hakanud noorsportlaste toetussüsteemi raames toetati 14-22-aastaseid valitud sportlasi. Tänaseks on selge, et nii suurel määral noorte toetamine ei täitnud oma eesmärki ja olulisem tugi oleks toetusest pigem neile noorsportlastele, kes lõpetavad keskkooli ja on karjääri suhtes teelahkmel. Pikendades toetuse perioodi 1 aastalt 2 aastale anname sportlasele ka rohkem kindlust,” ütles Mitt. Antud muudatus kehtib talialadele. Suvealadele hakkab see kehtima alates sügisest.