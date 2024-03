Therese Johaugi süüdistatakse kodumaal valetamises

Norra murdmaatähe filigraane esitus ajas tema konkurendid endast välja. Eelkõige häirib neid Johaugi võistlusjärgne kommentaar, kus norralanna väitis, et treenib kõigest 10-15 tundi nädalas.

„See on kõigile selge, et ta treenib rohkem kui väidab, kuid vaatamata sellele oli minu kaotus liiga suur,“ sedastas viiekordne maailmameister Heidi Weng, kes tol päeval pidi leppima viienda kohaga. Kaotust Johaugile kogunes tal kolm minutit ja 34 sekundit.

Soome suusaekspertide arvates kõlab aga Johaugi öeldu usutavalt: „15 tunni sisse mahuvad kenasti ära kõik vajalikud harjutused: nii füüsiline pool kui ka pikad suusatrennid,“ analüüsis Harri Kirvesniemi. „Johaugi treenitust arvesse võttes on see võimalik. Tema vastupidavus on väga heal tasemel, mistõttu piisab väiksemast treeningmahust.“