Johaug võttis Norra meistrivõistlustel ülekaaluka võidu. „Šokk kogu suusamaailmale!“

2022. aasta kevadel tippspordist loobunud ja mullu mais emaks saanud Johaug edestas teise koha saanud ameeriklannat Sophia Lauklit kahe minuti ja 49 sekundiga.

„See on šokk kogu suusamaailmale!“ kommenteeris Norra avalik-õigusliku ringhäälingu NRK suusaekspert Fredrik Aukland.

Teine ekspert Martin Johnsrud Sundby oli samuti hämmeldunud.

„Mul on raske mõista, mis siin toimub. Ootasin, et Therese võitleb kulla eest, kuid see oli võit nokaudiga,“ märkis Sundby.

35-aastane Johaug ise tunnistas, et on nii kindla võidu üle väga üllatunud.

„Esiteks on väga lõbus taas suusatada ja tunda võistlustuhinat. Aga ma ei oodanud, et mul nii hästi läheb,“ sõnas norralanna ja lisas: „Ma arvasin, et nad on mulle lähemal.“

Lähim Norra koondislane Magni Smedaas jäi Johaugist maha ligi kolme minutiga, Heidi Weng kaotas kolme ja poole minutiga.

Weng vastas küsimusele, kas tal on põhjust muretsemiseks: „Ei, siis võib öelda, et kogu maailma suusaeliit on kehv.“

Johaug on varem vihjanud, et tahab end tipptasemel proovile panna, sest kaalub osalemist järgmise aasta suusatamise MM-il, mis peetakse Norras.

Täna norralanna veel selget vastust ei andnud, kas võistleb Trondheimi MMil.

„Sain täna teada, et minu vorm pole väga hull – et olen seal, kus olema peab. Ei, ma ei tee [seda MMi otsust veel]. Kodus on palju muudki teha. Mul peab kõhus olema hästi hea tunne, enne kui ma sellele 120 protsenti pühendun. Treenida tuleb päris palju – kaks korda päevas,“ ütles Johaug, kes on juba 14-kordne maailmameister ja neljakordne olümpiavõitja.