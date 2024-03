Therese Johaug otsustas tippsporti naasta

Norra rahvusringhääling NRK teatas pühapäeva hilisõhtul, et 35-aastane Johaug osaleb eeloleval nädalavahetusel Lillehammeris Norra meistrivõistlustel. Norralanna lööb kaasa 30 km vabatehnikadistantsil.

„Kui ma võistlusnumbri selga panen, tahan kõvasti sõita. See on esimene samm, et vaadata, millises vormis ma praegu olen,“ sõnas Johaug NRK-le.