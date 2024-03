Johaugi abikaasa Nils Jakob Hoff: mul pole õrna aimugi, millise otsuse ta langetada võib

Johaug teenis Norra meistrivõistlustel ülekaaluka võidu, mis andis tema tippsporti naasmise kuulujutuveskile veelgi hoogu juurde. Kui see peaks teoks saama, on kõigi eelduste kohaselt Johaugi põhieesmärk sõita välja kõrge koht järgmisel talvel toimuval Trondheimi MM-i 50 km maratonil.

Norralanna abikaasa Nils Jakob Hoff tõdes, et hetkel ei tea ilmselt Johaug ka ise, kas ta soovib end veel tippkonkurentsis proovile panna või mitte. Ta toetab kaaslase igat otsust isegi, kui see tähendab talle suuremat tööd pere üleval pidamises. Teatavasti on Johaugil ja Hoffil kodus alla aasta vanune laps.