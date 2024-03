TIPPHETKED | Hõredate ridadega Kalev/Cramol Liepaja alistamisega probleeme ei tekkinud

Kui kalevased Hugo Toom ja Mihkel Kirves on vigastustega väljas kuni hooaja lõpuni, siis reedel ei saanud pisihädade tõttu kaasa lüüa ka leegionärid Janis Berzins ja Ben Shungu ega Kaspar Kitsing. Kohtumise algus kulgeski üsna võrdselt – Kalev/Cramo pääses parimal juhul ette kolme ja Liepaja kuue punktiga, avaveerandi lõpuks oli tablool 20:20 viigiseis. Ehkki ka teisel neljandikul võõrustajate kaugvisked kuigi hästi ei sopsanud, siis pahandust tehti korvi alt ning tallinlased said kaitsegi pidama.

Kaheksa mehega mänginud Kalevi ridades jõudsid kahekohalise punktisummani kuus meest, neist parimatena tõid Nurger 19, Severi Kaukiainen 13 ning Leemet Böckler 12. Kalev/Cramo on võitnud tänavu 26-st matšist 25, millega nad on põhihooaja liidrid. Kuna neist kaks võitu vähem kogunud Prometei andis Tartule loobumisvõidu, siis on tallinlased põhihooaja võidus kinni.