Pärnu leidis Gruusiast Hartile asenduse

Mõned päevad tagasi teatas Pärnu, et nende mängujuht Isaiah Hart peab terviseprobleemide tõttu palliplatsilt eemale jääma määramata ajaks.

Meeskonna juht ja mänedzer Johan Kärp sõnas Delfile, et tegemist on just terviseprobleemiga, mitte vigastusega. Täpsemalt ei tahtnud ta ameeriklase olukorda kommenteerida.