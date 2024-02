Londoni Arsenali tähtmängija jooksis ootamatult platsile hoopis e-spordis

Zinchenko pani enda e-spordi meeskonnale PassionUA aluse möödunud aasta sügisel, kui pani jõud kokku endise Natus Vincere ja Gambit eSportsi treeneri Mykhailo Blaghiniga, kellega koos soovitakse noortele Ukraina talentidele anda rohkem võimalusi tippu jõudmiseks. Sel hooajal Arsenali eest 27 korda platsil käinud ukrainlane on lapsepõlvest olnud suur Counter-Strike-i fänn ning on populaarsel FACEIT platvormil kaheksandal tasemel. Kümneastmelises ränkingusüsteemis tähendab see, et mees kuulub 5% maailma parimate mängijate sekka.