Saudi Araabia Kuningriik on viimasel aastakümnel teinud tugevaid pingutusi oma maine parandamiseks spordipesu abiga. Lähis-Idasse on kaubeldud pea kõik viimase aja suurimad poksimatšid, kohalikku jalgpallliigasse on toodud jalgpalli suurimad nimed eesotsas Cristiano Ronaldo ja Neymariga ning ostetud on Inglismaa kõrgliigaklubi Newcastle United. Vaeva nähakse ka 2034. aasta jalgpalli MM-i korraldusõiguse nimel. Samuti on saudid ostnud endale koha vormel 1 kalendris. Miljardid jõuavad ka vähemtraditsiooniliste spordialadeni, naftariigi kulutused e-spordile ulatuvad miljarditesse.