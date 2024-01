Soome sportlane kirus Lätit: õhkkond meenutas veidi Nõukogude Liitu

„Kui see oleks kukkunud alla teisest kohast, oleks see mu puusaluu purustanud,“ ütles ringrajasõitja.

Soomlasele ei jäänud Riia haiglast häid mälestusi. „Kui ma sealt ratastooliga välja sain, hakkasin aru saama, et see koht oli natuke hirmus. Õed ei rääkinud inglise keelt ja mõnel neist olid terves rivis hambad puudu.“

„Olin jõudnud tund või paar kodus olla, kui aevastasin. See tekitas nii suurt valu, et tuli kutsuda kiirabi. Olin kindel, et pean uuesti haiglasse minema. Ma ei saanud hingata ja kartsin, et roided löövad kopsudesse. Ma läksin koju võib-olla natuke liiga kiiresti, kui haiglast luba anti,“ selgitas soomlane.