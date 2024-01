Eesti koondise peatreener elust Venemaal: ukrainlasi kodustati tõesti agaralt, see oli suur mure

Ukraina elanikud on Venemaa suuremahulise rünnaku tagajärjel kannatanud juba pea kaks aastat, aga viimastel kuudel on agressorriik saanud sõjakoledusi ka oma pinnal tunda. Üheks Ukraina sihtmärgiks kujunes riigipiirist 30 km kaugusel asuv 300 000 elanikuga Belgorod, kus kärgatas eelmise aasta viimastel päevatel mitu plahvatust, ning pärast seda on linn veel korduvalt tule all olnud.