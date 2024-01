M-Sporti juhi Wilsoni meelest käib Fourmaux Evansi ja Tänaku jälgedes

„Ma isiklikult usun, et Adrien on nüüd Rally1 sarja üleminekuks valmis,“ ütles M-Sporti põhiboss Malcolm Wilson DirtFishile. „Andsime talle eelmisel aastal võimalikult palju kilomeetreid ning rallisid, kus ta sai koguda enesekindlust. Suurbritannia autoralli meistrivõistlused ja muud asjad. Ta näitas meie täiustatud Fiesta Rally2-ga suurepäraseid tulemusi. Arvan, et ta on selleks valmis.“

Wilsoni meelest on Fourmaux’l potentsiaali. „Kuid ausalt öeldes tegi ta selle sammu karjääris varem kui Elfyn või Ott. Kindlasti pole Adrien sõitnud nii palju rallisid ja tal on vähem kogemusi, kuid olen kindel, et ta on selleks valmis. Ta on tark kutt, kes saab Pumast hästi aru. Kindlasti tegi ta enda oskuste kohta lubamatult palju vigasid, kuid ma arvan, et ta on kõvasti küpsem. Fourmaux saab nüüd aru, et ta ei pea olema igal kiiruskatselt kiireim. Kui ta teeb mõistliku hooaja, siis võib ta olla aasta kokkuvõttes heal kohal,“ märkis tiimipealik, kes on varemgi M-Sportis noored talendid maailma tippu kasvatanud. „Iga sõitja on erinev. Noorte meestega töötamine on keeruline, kuid see pakub mulle naudingut.“