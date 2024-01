Mis toimub? FIA võib ootamatult WRC uuest punktisüsteemist loobuda

„Ütlesime neile, et: „Olgu, teeme nii nagu tahate, aga võite kindlad olla, et jälgime asju pingsalt.“ Kui me tunneme, et see on liiga segane ja spordialale kahjulik, siis oleme muutusteks valmis ja ei karda neid ellu viia. Mõistame probleemi, mis oli varasemalt pühapäeval võistlemisega, aga kas see [uus punktisüsteem] on ikka parim lahendus? Kui pole, siis muudame asja,“ vahendab Dirtfish FIA allika sõnu.