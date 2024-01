RAJU tuleb taas! Eesti parimad MMA võitlejad võtavad mõõtu Poola ässadega

Kuna üks suurejoonelisemaid Eestis toimuvaid võitlusspordisündmusi pole enam mägede taga, siis on paslik tutvust teha peamatšides osalejatega ja tuua lugejateni paar huvitavat fakti.

Kristjan Tõniste vs Kacper Wydrowski

️Kacper Wydrowski (24) on vabavõitluse Poola meister (2022), kelle amatöörkontol on 9 võitu (1 nokaut, 3 alistust, 5 otsust) ja 1 kaotus (otsus). Poola meistritiitlini jõudmiseks tuli mehel ühe päeva jooksul pidada 5 võidukat matši. Tegemist on noore talendiga, kes - nagu Tõniste - teeb Rajul oma esimese profimatši.

Kristjan Tõniste (30) on vabavõitluse amatöörspordi Euroopa meistrivõistluste hõbe ja maailmameistrivõistluste pronks. Ta on esimene eestlane, kes jõudnud täiskasvanute MMil medalini. Enne 2021. aastal toimunud karjäärimuutust pühendas Tõniste oma elu judole, milles jõudis maailma kümne parima hulka. MMA rahvusvahelistel tiitlivõistlustel matše nii nokaudi kui alistusega võitnud Tõniste sõnutsi tunneb ta, et võttis amatöörspordist maksimumi ning nüüd on aeg uuteks väljakutseteks. Tegemist on kõige kõrgema tasemega MMA amatöörsportlasega Eestis, kes suundumas täna profisporti.

Maikel Astur vs Kamil Smetoch

️Kamil Smetoch (23) tuleb Rajule pidama oma teist profimatši - esimese profimatši võitis ta novembrikuus alistusega (tagantkägistus). Amatöörspordis on Smetoch kahel korral välja võidelnud Poola meistritiitli (2023 - kolm võidukat matši, 2022 - neli võidukat matši) ning kokku on tema amatöörkontol 13 võitu ja 4 kaotust. Poolakas on tugev võitleja nii löögivahetustes, maadluses kui ka maasvõitluses, kus tema sportlikku arengut märgib ka Brasiilia jiu-jitsu lilla vöötase.