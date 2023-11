DELFI VIDEO | Tagantkägistusega MMA debüüdi lõpetanud Maikel Astur andis endale hindeks 10-st 5. Miks nii?

„Tundsin, et tegin talle low-kick’iga liiga, tal oli juba jalg valus. Mõtlesin, et jätkan low-kick’iga ja teadsin, et kui ta maha kukub, pean nii või naa maas ground-and-poundima (maas olles lööma - toim) teda. Natuke tormasin, läksin liiga elevile. Oleksin võinud teda natuke rohkem kontrollida, aga kuulsin, et kui ma tabasin, võttis ta selle häälega vastu. Mõtlesin, et davai, annan täiega kuuma, ühel hetkel ta peab lõpetama,“ rääkis Astur, kes hindas oma sooritust ringis 10 palli süsteemis 5-ga.