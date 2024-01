Eesti vabavõitlusliiga RAJU naaseb kümneaastaselt pausilt

Nimetatud profisportlased on ka ise Tartus A. Le Coq spordimajas octacogni astumas. Vastased, kelle nimed hõigatakse välja lähinädalatel, tulevad neile välismaalt. Lisaks neile astuvad areenile mitmed Eesti amatöörspordi tipud.

Kristjan Tõniste (30) on vabavõitluse amatöörspordi Euroopa meistrivõistluste hõbe ja maailmameistrivõistluste pronks. Ta on esimene eestlane, kes jõudnud täiskasvanute MM-il medalini. Enne 2021. aastal toimunud karjäärimuutust pühendus Tõniste judole, milles jõudis maailma kümne parima hulka. MMA rahvusvahelistel tiitlivõistlustel matše nii nokaudi kui alistusega võitnud Tõniste sõnutsi tunneb ta, et võttis amatöörspordist maksimumi ning on valmis uuteks väljakutseteks. „Uus hingamine ja uus motivatsioon,“ ütleb profidebüüdiks valmistuv Tõniste pressiteates.

Maikel Astur (27) on kikkpoksi Euroopa meistrivõistluste hõbe ja maailmameistrivõistluste pronks. Kuuludes Eesti kikkpoksi paremikku, on ta profina kogunud 25 võitu (neist 13 nokaudiga), 9 kaotust ja ühe viigi. Kuigi tegemist on väga kogenud püstivõitlejaga, kelle trumbiks on teravad ja täpsed põlvelöögid, võitis Astur 5. novembril The League võitlusõhtul oma esimese profimatši hoopis alistusega (tagantkägistus). „Minu siht on jõuda vabavõitluse profispordi tippu,“ võtab Astur oma eesmärgi lühidalt kokku.

Raigo Kutsar (33) on vabavõitluse amatöörspordi maailmakarikavõistluste pronks ja Baltimaade meister ning on amatöörides kokku pidanud 25-30 matši. Oma esimese profimatši võitis Kutsar tehnilise nokaudiga. „Profispordi võistlusreeglid annavad mulle võrreldes amatöörspordiga rohkem vabadust ja võimaluse enda trumpe paremini välja mängida,“ kommenteerib Kutsar üleminekut profiareenile ja lisab, et tundis juba esimeses profimatšis end väga mugavalt.