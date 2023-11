VIDEOPODCAST | Maikel Astur: elu soosib neid, kes pingutavad ja seda väärivad

Tihti tuuakse välja pikkuse eelist. Maikeli sõnul on see väga määrav just maadlusolukordades. Pikematel on parem tasakaal, neid on raskem maha viia, lühemad peavad tulema julgemalt sisse. Selles matšis pikkusevahe 7 cm on nii ja naa – on eelis, aga pigem oli Maikeli distantsi suurim eelis jalgadetöö, mis oli ka ettevalmistuses suurimaid eesmärke.

Kommentaatorid ütlesid, et vastane oli rabe. Maikel aga ütles pärast võitu, et ta ise oli rabe. „Arvan, et Eestis MMA teadmine on madal. Nad on näinud UFC-d, One Championshipi, aga tegelikult vastane võib olla rabe püsti, aga super maas,“ selgitas ta. „Kuna väike kinnas mahub igalt poolt läbi, see oht, et vastane on rabe, on ebameeldivam, kui sul oleks vastas minu tasemel kikkpoksija. Kui teed trennis amatööridega sparri, võid saada vigastada, sest sa ei tea, mida nad teevad. Kui püstivõitlusel on vastane rabe, ta ei tea ise ka, mida teeb.“

The League’il, nagu ikka Maikel Asturile kohaselt, tuli ta sisse meie kodumaa looga. Ta oli hiljuti saanud vigastuse, aga see teda ei heidutanud. „Mul polnud kordagi plaani, et tühistan fight’i, ehkki paljud ütlesid, et ma ei peaks,“ räägib ta vigastusest ja lisab, et isegi kui oleks saanud valmistuda vaid 2 nädalat, oleks ta ikka läinud.

Muutust, et ta hakkab asjast aru saama, tundis Maikel The League’i ettevalmistusel. Ideaalis oleks pidanud ettevalmistus olema 9 nädalat, aga vigastuse tõttu sai ta valmistuda vaid 6 nädalat. Alates maist kuni lõpuni välja oli kui laager – kaks trenni päevas, üks ja sama rütm.

Goodfight.ee’e videopodcastis meenutas Maikel esimest trenni. Ta ütles, et Tokoni klubis võeti ta hästi vastu ja aidati palju. „Raske on muidugi, palju õppida,“ tõdeb ta, et alustad ikka nagu algusest, isegi kui on taust. „Pead olema humble (tõlk: alandlik) ja võtma nii palju infot vastu kui saad nagu svamm.“

Kui plaan A läbi ei lähe, tuleb plaan B – tähestikus on palju tähti Maikel Astur

Kui vastane kukkus, sai Maikel maast pihta päris head löögid, kus vastane pidi põhimõtteliselt „ellu jääma“. Ta tõdeb, et läks liiga elevile, kontroll maas oli puudulik ja oleks pidanud võtma aega. Tal polnud plaani selga võtta ja seda treener ka ei soovitanud – kuna ollakse higised, on raske kontrolli hoida.

Maikeli plaan oli teha nokaut ja ta usub, et oli sellele lähedal. „Kui plaan A läbi ei lähe, tuleb plaan B – tähestikus on palju tähti,“ ütles ta ja lisas, et see on MMA võlu, et ka näiteks kägistus on võimalik.

Kui Maikel vastast maas tabas, tegi ta kohe haava. Iga kord, kui ta maas küünarnukiga lõi, võttis vastane häälega lööke vastu. Maikel oli kindel, et ta on juba vigane. Aga ta siiski tunnustab vastast, et sai hästi hakkama. Ehk poolõnnega tuli kägistuse koht, mille Maikel ära tabas. See näitab ka tema võitleja IQ-d ja arengut.

Pärast matši ütles ta siiski, et annab endale kümnepallisüsteemis „viie“. „See on aus hinnang. Esimeses fight’is oli oluline võit saada,“ kommenteeris ta. Siiski oleks ta tahtnud veel rohkem näidanud iseendale, mida on õppinud.

Maikelil on väga palju publikut ja kaasaelajaid. Tema vastu on huvi ja ta arvab, et ta uus suund MMA-s on inimestele veel põnevam, sest pole tükk aega pro MMA võitlejat olnud. Ta usub, et see ala hakkab tõusma ja tekitab põnevust.

Elus on kõik võimalik

Maikel on näide sellest, et elus on kõik võimalik. Ta alustas kõigepealt trennist, siis sai oma esimesed matšid. Paistis ka silma, sest on julge mees nii ringis kui sõnadega. Eesti mõistes tõi ta end põhimõtteliselt kõikidele võitlusspordiõhtutele ja on käinud võistlustel üle maailma.

Maikel usub, et elu soosib neid, kes pingutavad ja seda väärivad. Samas võib olla tippvõitleja, aga kui ei saa kajastust ja pole õigeid inimesed kõrval, ei jõua ikka kuskile.

Maikel on öelnud, et kavatseb UFC-sse minna. 90% sellest, mis ta on ringis välja hõiganud, on ka juhtunud. Siiski mõistab ta, et palju määrab see, et profisort on business. „Eks näis, mis saab. Variante on palju, UFC on muidugi kõige suurem, mis võtta on,“ rääkis ta ja lisas, et tuleb teha kõvasti töid ja tarku otsuseid.

Elame sportlastele kaasa!

Maikel ütles lõpetuseks kuulajatele, et elage sportlastele kaasa, ärge tehke neid maha. Proovime olla toetavamad, anname fighter’itele võimaluse kasvada. Siis toome neile vastu tugevad vastased.

Maikel tänas ka oma toetajaid, sponsoreid, vanemaid ja treenereid. Nendeta poleks tema saavutused võimalikud. „Praegu on parim aeg toetada, hiljem on aktsiad juba kallimad,“ naeris ta endale omase huumoriga, vihjates tulevastele toetajatele.