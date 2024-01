Tiitlikaitsja avas Dakaril katsevõitude arve, Leedu - Eesti rallipaar näitas TOP 20 aega

„Lõpetasime täna üle pika aja Dakari katse. Alguses juhtus väike tehniline viperus jälle, aga me lahendasime selle ära ja sattusime loomulikult kottpimedas düünidesse. Aga me olime selleks valmis - meil olid tuled ja rehvirõhud olid madalad. Kokkuvõttes oli väga okei. Kõik toimis. Kulgesime rahulikult raja läbi. See polnud kindlasti mingi võidusõit, aga me oleme siin praegu lihtsalt selleks, et protsessi nautida. Hetkel tundub, et kannatab homme jälle peale minna. Saime täna natuke julgust juurde. Vaatame, mis elu toob. Meie safari Saudi Araabias jätkub!“