Vanagas ja Sikk kaotasid navigeerimisvigade tõttu liidritele pool tundi, kuid tõusid üldarvestuses. „Ütlesin Kuldarile, et tahan selle päeva unustada“

Ajad on veel esialgsed, mistõttu ei saa nende hetkel protokollis olevat 27. kohta kivisse raiuda. Üldarvestuses tõusid Vanagas ja Sikk 14. kohale. Kaotust kohalikule mehele, samuti Toyotaga sõitvale Yazeed Al Rajhile (Overdrive Racing) on kogunenud 1:07.18.

„Pärast finišit ütlesin Kuldarile, et tahan selle päeva unustada. Ta ütles, et me peaksime sellest õppima - see on õige lähenemisviis. Halb päev, aga mitte maailma lõpp. Me veel heastame selle. PS! Mu kaks viimast Dakari rallit lõppesid neljandal päeval - sellest perspektiivist vaadates oli isegi positiivne päev!“