VIDEO | Eestlased on Dakari rallil raskustes: kogu öö tehti tööd, et saaksime tagasi rajale

Kivise katse lõpuosas ei toiminud enam nende masina roolivõim kuid oluliselt suuremaks mureks oli esiratta kinnitus, mis sundis mehi peatuma. Lõtk ratta kinnituses hakkas lõhkuma pooltelje otsa. Kahjuks oli tegu olukorraga, mida kohapeal omade vahenditega parandada ei õnnestunud ja nii tuli oodata tagant tulevad varuosadega veoautot. Eestlaste tiimikaaslastel Brian Baragwanathil ja Leonard Cremeril oli sama probleem ja nüüd tegeletakse kohapeal sellega, et see rohkem ei korduks.

„Eilne katse oli väga lahe, esimesed 200 kilomeetrit oli kiire ja looklev. Kivisel osaga saime hästi hakkama. Aga siis hakkas juhtuma, 100 km enne lõppu kukkus ära roolivõim. Õnneks need olud väga kiiret sõitu ei lubanud ja nii sain aru, et saab olema raske aga saame lõpuni tulla. 370 kilomeetri peal käis üks klõps ja siis nägime, et üks esiratas tahab alt ära tulla,“ rääkis Männama.

„Laagrisse jõudsime kohaliku aja järgi kell 00.30 ja meie meeskond asus kohe auto kallal tööle. Mul on ülim respekt Rally Raid Estonia meeskonna ees, kes andsid endast kõik, et saaksime täna taas starti minna. Nad tegid tööd terve öö ja hommiku otsa, et saaksime taas rajale tagasi minna. See pole lihtne ralli algus neile. Stardime katsele tagant otsast ja saab olema korralik ellujäämine tolmus,“ lisas Männama.