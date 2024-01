Männama ja Lepik katkestasid Dakari ralli. „Selle autoga oleks ohtlik rasketes oludes võidu sõita“

Kuna katkestamise põhjuseks on uue Century Racing CR7 auto tehnilised mured, katkestas ralli ka teine paar, Lõuna-Aafrika sõitjad Brian Baragwanath ja Leonard Cremer. Üheks mõjuvaks põhjuseks oli turvalisus, sest oli näha, et neid n-ö uue auto muresid kohapeal lõplikult lahendada ei õnnestu.

„See oli raske ja kaalutletud otsus. Kaks esimest katset ja mehaanikutel laagris saadud tagasiside näitasid, et mingid detailid ei püsi sellel autol koos ja oleks ohtlik sellega rasketes oludes võidu sõita. Positiivse poole pealt saame öelda, et kiiruse ja juhitavuse poolest on tegu väga hea autoga, millega on võimalik sõita kiiresti ja kõrgetele kohtadele. Esimesel katsel, kui vaatasime oma aegasid, olime ka ise üllatunud, sest me ei sõitnud üle oma võimete,“ analüüsis Urvo Männama.