Dakari ralli katkestanud eestlastele terendab ootamatu lootuskiir

Ausmehe sõnul on aga varuosad teel Saudi Araabiasse ning see jätab õhku võimaluse, et Männama ja Lepik saavad rallit testikilomeetrite kogumiseks siiski jätkata.

„Veel ei saa midagi kindlat öelda, aga olles nüüd mõni hetk tagasi Urvoga rääkinud, siis nad pole veel lennupileteid koju ostnud, sest varuosade toomine pani erinevad rattad pöörlema. Küll aga ei saa meie mehed antud olukorras sport rally-süsteemis jätkata, kuid kui on juba kohale mindud, siis on iga testikilomeeter kuldaväärt hinnaga,“ jätkas Ausmees.

„Kõik õppetunnid on väärtuslikud ning ma tean, et Urvol ja Ristol on meeletu võitlejahing, et nemad niisama käega ei löö ega jäta midagi pooleli,“ lisas Ausmees.