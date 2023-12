VIDEO | Jaak Mae meenutab, kuidas Jaan Kirsipuu teda pärast Otepää MK-etappi nahutas

„Olümpia on kõige olulisem just selle põhjuse poolest, et see toimub nelja aasta tagant. Ja tol ajal oli veel nii, et kui sul on üks distants, mis sulle jube hästi sobib, siis see on tegelikult ju kaheksa aasta tagant. Neli aastat tead ette kuupäeva ja kellaaega ning seal ei aita enam see, kui ütled nagu esimese klassi koolipoiss õpetajale, et palun vabandust, ma ei jõudnud end ette valmistada,“ hindab Mae. „Olümpiale minnes olin MK-sarja üldarvestuses kolmandal kohal ehk eesmärk oli küll, et medal võiks ju tulla. Ja tänu Andrusele (Veerpalule – toim) on olnud võimalus pjedestaalil Eesti hümni kuulata,“ meenutab ta.