Kelly Sildaru meenutab olümpiapronksi võitu: kui emale helistasin, hakkasin nutma

Olümpiapronks, maailmameistritiitel, kuus X-mängude kuldmedalit (neist esimene kõigest 13-aastaselt!) on vaid mõned Sildaru auhinnakapi autasudest, mida saab näha Tartus Tasku Keskuses EOK 100. sünnipäevale pühendatud fotonäitusel „Igihaljad“.

„Noorena ei saanud ma ilmselt nii hästi aru, kui tähtsad võistlused tegelikult on. Keskendusin sellele, et suusatan ja võistlen. Ajaga olen aru saanud, mida medalid tähendavad. MM-i kuldmedal on mulle praegu tähtsam kui varem,“ toob Sildaru näitena.

Kõige südamelähedasem medal on Sildarule aga eelmisel aastal võidetud olümpiamedal. „Mul on nii hea meel, et ma selle võitsin. See on mulle väga suure tähendusega,“ räägib ta ning meenutab võistluspäeva.

„Ma mäletan mingeid hetki, kuidas ma närvis olin. Mäletan, kuidas mul teisel sõidul suusk jalast ära tuli maandumisel. Ma arvan, kõik mäletavad seda,“ muigab ta.

„Enne viimast sõitu olin päris närvis, vahetasin suusapaari ära. Kui ma oma viimase sõidu ära tegin ja pronksmedal kindel oli, on edasi kõik suhteliselt hägune. Eks ma alguses olin natukene šokis. Ma ei uskunud, et see kõik päriselt juhtus! Kui ma emale helistasin, siis hakkasin nutma. Kui ma emaga rääkisin, siis sain aru, millega ma päriselt hakkama sain,“ räägib Sildaru.

„Igihaljad“ fotonäitus tutvustab EOK 100. juubeliaastal ja ESOM 60. sünnipäeval Eesti erinevate ajastute ja erineva sisuga spordialade tippsportlaste karjääri jooksul võidetud õisi. Fotonäitust saab vaadata Tartus Tasku keskuses 29. oktoobrini, seejärel liigub näitus erinevatese Eestimaa paikadesse.