Ukraina sporditäht Jaroslava Mahutšihh: Bubkat pole meie jaoks olemas

Mahutšihhi väitel Bubka maine on Ukraina sportlaste seas olematu. „See on kummaline olukord, sest ma olen Bubka kui rohkelt maailmarekordeid püstitanud sportlase üle väga uhke. Aga inimesena ta mulle ei meeldi, sest sõja alguses ta ei võtnud seisukohta. Meie sportlaste seisukoht on, et Bubkat pole meie jaoks enam olemas,“ ütles Mahutšihh Norra rahvusringhäälingule.

Tokyo olümpial hõbeda ning viimaselt MM-ilt ja EM-ilt kullaga koju sõitnu viitab sellele, et Bubka ei suutnud avalikult Venemaa sõjategevust kritiseerida ning pigem hoiab endine teivashüppaja madalat profiili. Sel suvel kirjutas Ukraina meedia, et Bubka perefirma Mont Blanc varustas väidetavalt agressorriiki kütusega. Firma kaasomanikud on vennad Serhi ja Vassili, kes tegid portaali Bihusi sõnul okupantidega koostööd. Antud teemal on ametlik juurdlus jätkuvalt pooleli, aga endise spordikuulsuse väitel on tegu laimukampaaniaga.

„See tundub kohutav, sest ta oli pikka aega Ukraina olümpiakomitee president. Aga ta on teinud oma valikud,“ jätkas igapäevaselt Brüsselis elav Mahutšihh.

Kõrgushüppaja meenutas, et Budapesti MM-i kvalifikatsiooni toimumise päevil pommitasid venelased Ukrainas tema kodulinna. „Linna bussijaama pommitati samal päeval, kui mu vanemad pidid Budapesti sõitma,“ ütles 22-aastane sportlane. „Võistlemisele on raske keskenduda, kuid pärast enam kui aastast sõda olen muutunud tugevamaks. Tean, et pean võitlemist jätkama, sest see annab võimaluse rääkida sellest, et sõda pole läbi.“