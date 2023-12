Läti olümpiavõitja boikoteerib Pariisi olümpiat. „Sportlaste kohus on midagi öelda“

„Minu seisukoht on, et ma seda absoluutselt ei toeta, aga kui selle kohta tuleb 100% lõplik otsus, siis olen mina kindlasti see sportlane, kes olümpiamängudel ei osale,“ teatas Miezis LTV Spordile.

„Mulle ei meeldi, kui sportlased selliste poliitiliste asjadega seotud on, aga seekord peame midagi ütlema,“ märkis lätlane. „ROK-i otsus ei ole minu arvates õige ja me saame sportlastena selles osas midagi paremaks muuta.“

Ka Läti president Edgars Rinkevičs kritiseeris esmaspäeval ROKi otsust, öeldes, et see õõnestab olümpialiikumise põhiprintsiipe.

„Ma arvan, et kui midagi ei muutu, on Ukraina või Läti sportlasi seal [olümpial] väga raske näha. Aga need on loomulikult otsused, mis tuleb teha iga riigi valitsuse ja spordiringkondade poolt ning need peavad olema hästi kooskõlastatud ja läbimõeldud koos mõttekaaslastega, sealhulgas Ukrainaga. Balti riigid ja teised Euroopa riigid pole nende otsustega rahul,“ ütles Rinkēvičs.