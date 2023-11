Renee Teppan, ikka otse ja ausalt: ütlesin, et ma võin vait ka olla, aga arvan, et see pole kasulik

Ega endal on ausalt öeldes ka seda huvitav teha. Topin oma nina igale poole, köögipoolelt videokoosolekuteni välja. Endal on ka põnev erinevates rollides toimetada. Aga eks oli kindlasti ka ütlemisi riietusruumis ja trenni ajal. Olukord on lihtsalt selline, kus eelmistel aastatel on ainult noored kutid olnud koos, ei ole vanemaid, n-ö suurema kaliibriga mängijaid kõrval. Eks alguses see enesekriitilisuse pool oli problemaatiline. Võib-olla võttis ka neil aega aru saada, et ega ma ei tulnud kellelegi selles mõttes liiga tegema. Pigem see, mis ma teen, on neile endale kasulik.

Mul on Pärnuga tähtajaline leping, jaanuari lõpuni, kuni mängijateturg on avatud. Mul on lepingus punkt, mis võimaldab hooaja sees klubi vahetada. Aga ei, ma ei otsi pingsalt uut klubi ja ei saa öelda, et selles osas töö käib.

No just – sisuliselt igal mängul on olnud eri sidemängija. Selle aja jooksul on teile palle ette tõstnud neli sidemängijat.

Ütlesin ka, et ma võin vait ka olla, aga ma arvan, et see pole üldises vaates kasulik. Ütlen ju seda, mida ma näen ja mida mulle endale on öeldud maailma absoluutses tipus. Kõike seda, mida teen, teen ju võistkonna edu nimel. Mulle ei ole personaalselt vaja mingeid medaleid või karikaid või tiitleid. Loomulikult mulle meeldib võita ja vihkan kaotamist, aga mulle pakub suuremat rahulolu, kui näen, et mingid vennad, kes ei ole saanud karikat pea kohale tõsta, saavad seda esimest korda teha. Sama moodi oli see ka Selveris minu jaoks see äge asi.

Jah, loomulikult. Tõesti käib otsimine. Nüüd saab alles normaalselt tööd tegema hakata.

Kas ukrainlane on mängumees?

Loodetavasti on küll mängumees. Tal ei ole ka siin kerge olnud. Alles tuli, trennides jättis väga positiivse mulje. Ülioluline on ka see, et inimesena on normaalne mees. Nädala teises pooles jäi ta ka tõbiseks, selline pikk reis kohe otsa... See süsteem, mida siin mängitakse, saan aru, et kulude kokkuhoiuks on need topeltmängud, aga... Paned Riiga mängule, sealt veel edasi Klaipedasse mängima – see on jabur. Professionaalses mõttes on see täielik amatööride teema.

Vähemalt see kõige hullem reis on Pärnul nüüd tehtud.

Tehtud jah, aga kas me mängime selleks, et asjad saaksid päeva lõpuks tehtud. See on ikka ülimalt amatöristlik. Sa ei saa treenida võõras saalis ja nii edasi. Loomulikult kodusats tunneb end omas saalis hästi. Jah, kaotasime Amberile, saab nalja teha, et no leedukatele võrkpallis kaotada... Aga nad tõesti mängisid väga hästi ka, arvan, et tegid oma hooaja parima mängu. Tundub, et olemegi praegu olukorras, kus on raske hoida kahel järjestikusel mängupäeval taset.

Renee Teppan Sünniaeg: 26. september 1993 Sünnikoht: Tallinn (kasvas Pärnumaal Selja külas) Pikkus: 198 cm Kaal: 103 kg Esimene treener: Johannes Noormägi Positsioon: diagonaalründaja Klubid: Pärnu VK, Tartu Bigbank, Altotevere Pallavolo (Itaalia kõrgliiga), Innsbrucki Hypo Tirol (Austria), Trentino Diatec (Itaalia kõrgliiga), Bełchatówi Skra (Poola kõrgliiga), Poitiers (Prantsusmaa kõrgliiga), Maaseiki Greenyard (Belgia), Tallinna Selver, Tokat Belediye Plevnespor (Türgi kõrgliiga), Olympiacos (Kreeka), MKS Będzin (Poola esiliiga), Pärnu VK. Suurim sportlik saavutus: „Eesti koondisega 2018. aastal Euroopa Kuldliiga võit – sel turniiril oli ikka taset ka. Bełchatówiga tulime Meistrite liigas kolmandaks.“

Oled mänginud tippliigades ja tippklubides suure publiku ees. Kui raske on sul end kokku võtta ja motiveerida siin, näiteks kitsukeses Tallinna Ülikooli saalis peetud karikamängus, kus pääsesite lõpuks esiliiga tiimi vastu raske 3:2 võiduga?