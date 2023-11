Auvõlg ja tänutunne treener Toomas Jasmini ees tõid Jörgen Vanamõisa tagasi Pärnusse

Enamus neist on väikesed, mis asuvad kõrvalmaanteedel. Sellised 5- kuni 10-meetrised lihtsad raamsillad, mille juurde tavainimene, kes ringi sõidab, väga ei satugi. Kui mina satun, siis tean, et olen selle paberil valmis joonistanud.

Neid, mida täiesti üksi projekteerinud olen, on umbes kümne ringis. Ja pooled neist on ka välja ehitatud.

Võrreldes paljude tiimikaaslastega on temporündajal üks suur eelis – tema ei pea vaevama oma pead mõttega, mis saab kord siis, kui viimane pall on maha löödud ja spordisaaliuks lõplikult selja taga kinni pandud. Alati haridust tähtsustanud ja nüüdseks juba aastaid tööalast karjääri edendanud Vanamõisa on täna tööl Transpordiametis, varem tegeles ise sildade projekteerimisega.

27-aastane Jörgen Vanamõisa on Pärnu meeskonnas tänavu oma 204 sentimeetriga kõige pikem kuju. Väga vajalikud on võistkonnale nii ta pikad blokikäed kui ka kogemused.

Ja kui üle sõidad, siis peatad auto kinni ja lähed lähemalt vaatama? Kas tekib selline emotsionaalne side ka?

Ikka. Kui valmis ehitatakse, siis vaatad, et mis sellest, mis ma paberile panin, on reaalsuses saanud, kuidas on välja kukkunud. Mida on muudetud, mida on tehtud paremini, mida halvemini. Ikka on endal huvitav. Ja tahaks loota, et kunagi leitakse raha ka Pärnu-Tallinn maanteele, kuhu oleme Päädeva – Konuvere lõigule eelprojekti teinud, seal peaks mul isegi üle kümne rajatise kirjas olema. Sõidan üle enda tehtud rajatiste ja ristuvate viaduktide, siis võib-olla on veel uhkem tunne, et sellist tööd on tehtud.

Mida sa arvad ehitatavast Pärnu kolmandast sillast? Kuidas see lahendus, mis nüüd siis tulema peaks, tundub?

Minu kui mitte riigiametniku, vaid kui Pärnu linna elaniku arvamus on, et oleks tahtnud võib-olla seda varianti, mis arhitektuurikonkursilt välja tuli – see Luige variant. See oleks võib-olla suurem ja ilusam maamärk.

Kui me neid asju ikkagi sajaks aastaks projekteerime, siis võiks võib-olla praegu pigistada siit mõned eurod juurde, et saaks suure ja ilusa. See jäi lõpuks vist raha taha, suurem ja ilusam oleks olnud mõned miljonid kallim kui see, mida praegu tehakse. Vajadus silla järele on. Vana sild on amortiseerunud ja ajale jalgu jäänud. Kui ma sillainsener olin, sai Pärnu vanale sillale uuringuid tehtud ja silla all käidud terastalasid vaatamas. Selle silla olukord on päris kehv.

Sa oled Pärnust pärit, kuid õppisid Tallinnas TalTechis. Mis sind kodulinna tagasi tõi – sport, töö või eraelu?

Olen jah Pärnust pärit, ülikooli tuli aga minna Tallinna, kuna seda, mida õppida tahtsin, siin õppida võimalik ei olnud. Ehk pidin need viis aastat seal ülikoolis vastu pidama, aga lõpuks see linn ikkagi selles suhtes ei sümpatiseerinud, et elutempo on seal kuidagi liiga kiire, kaod justkui ära sinna linna. Soov oli kindlasti kunagi Pärnusse tagasi tulla. Samamoodi tundis ka mu abikaasa. Ta on küll Jõhvist pärit, aga tal oli sõbranna Pärnus ja linn meeldis.