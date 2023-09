VAATA JA KUULA | Pärnu ei pruugi suuta Kullamäed kinni hoida, Euroliiga ennustuses pandi paika esinelikuturniiri meeskonnad

Kõlab võib-olla üllatuslikult, aga stuudio laua taga on koha sisse võtnud Eesti-Läti korvpalliliiga tabelit juhtiva meeskonna peatreener. Ei, stuudios ei ole külalisi, see mees on Gert Kullamäe. Pärnu Sadam alustas hooaega kahe võiduga, saavutades eriilmelised võidud TalTech/Optibeti ja Keila Coolbeti üle. Räägime mõne sõna mõlemast mängust ja Kullamäe annab ülevaate meeskonna leegionäridest. Kohe-kohe, 3. ja 5. oktoobril seisavad ukse ees FIBA Europe Cupi kvalifikatsioonimängud koduses Pärnu spordihallis, kuhu loodetavasti leiab tee ka rohkearvuline publik.