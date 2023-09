Hooaega võiduga alustanud Tallinna Kalev sai nimisponsori

Tallinna Kalev/SNABB korvpalliklubi president Sten-Erik Jantson sõnas, et klubi on teinud tugeva hooaja alguse ning nimisponsori tulek on andnud kindluse võtta kõrged sihid. „Tundmatust on ühiskonnas palju ning seda loomulikult ka spordis, kas ja kuidas saadakse hakkama. Seetõttu olen eriti tänulik, et SNABB on olnud valmis panema õla alla ja on näinud meie klubi potentsiaali, toetades meid, aga seeläbi tegelikult ka professionaalset korvpalli Eestis tervikuna,“ sõnas Jantson.

SNABBI tegevjuht Kustas Kõiv sõnas, et Eesti korvpall, nagu ka SNABB, on võitmas järjest enam poolehoidjaid ning teineteist toetades jõutakse veelgi kaugemale. „Tallinna Kalevi toetamine aitab meil oma ettevõtmisi paremini tutvustada ning samas anda oma panus korvpalli arengusse, seega selles mängus võidavad kõik. Soovin klubile edu ja usun, et head mängud pakuvad inimestele rõõmu, mis on meiegi eesmärk ettevõttena,“ rõhutas Kõiv.

Snabb (endine Barking) on Baltikumi kiiremini kasvav parkimisettevõte, mis vahendab lisaks ka autopesu ja elektriautode laadimise teenuseid. Snabbi rakenduses on saadaval 140 parklat, 335 autopesulat ja 377 elektriautode laadijat. Lisaks Eestile tegutseb Snabb 9 välisturul. Teenuste viimase 12 kuu käive oli 4,2 mln € ning rakendusel on 200 000 registreeritud kasutajat.

Tallinna Kalev alustas Paf liigat Rapla üle. Hooaja teises kohtumises võõrustatakse homme Valmierat.