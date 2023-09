Karl Jakob Hein: kahjuks ei saanud Arsenal mind laenule anda

„Kahjuks see [laenule minek] ei õnnestunud see aken ka,“ tõdeb Hein, kirjutab Soccernet.ee . „Klubil ei olnud lihtsalt võimalik lasta mind selles üleminekuaknas laenule.“

Põhjus on selles, et Arsenali väravavahtide osakonnas toimus olulisi muudatusi, mille käigus müüdi senine teine number, ameeriklane Matt Turner Nottingham Forestile ja tema asemel laenati klubisse Brentfordist Hispaania koondise varuvaht David Raya ning lisaks laenati uuesti välja Islandi koondise väravavaht Runar Alex Runarsson (Cardiff Citysse) ja 21-aastane inglane Arthur Okonkwo (Wrexhamisse).

„Arvan, et kui ausalt öelda, siis see kolmanda väravavahi roll on mul ka sel hooajal. Nüüd tulevad euromängud. Loodetavasti olen seal koosseisus,“ sõnas Hein. „Sõnum on selge: midagi kindlat ei ole jalkas – mängib see, kes on trennides ja oma mängudega kõige paremal tasemel.“