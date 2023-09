Hispaania maailmameistriks viinud peatreener vallandati

„RFEF hindab [Vilda] tööd rahvusnaiskonna eesotsas ja naiste koondiste spordijuhi ülesannetes, samuti tema ametiajal saavutatud edu, mida kroonib hiljutine MM-tiitel,“ seisab alaliidu teates.

Samas jäi Vilda MMi järel ametisse edasi vaatamata sellele, et suurem osa tema treeneritiimist astus Rubialese vastu suunatud protesti märgiks tagasi. Ühtlasi teatasid 81 Hispaania koondise mängijat, et ei esinda koondist enne, kui alaliidu president on oma positsioonilt taandunud. Nende seas olid kõik MM-il koondist esindanud pallurid.