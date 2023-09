Eesti ja Rootsi valikmängule on müüdud üle 10 000 pileti

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peadirektor Tõnu Sireli sõnul tuleb mängule pääsmete soetamisega kiirustada. „Teist mängu järjest võib A. Le Coq Arenale meeste koondise mängule tulla täismaja. Huvi on meeldivalt suur! On oluline, et pealtvaatajad varuksid staadionile tulles aega ning oleksid pileti- ja turvakontrolliks valmis,“ ütles Sirel alaliidu pressiteate vahendusel.

Piletikontrolliks tuleb pääse varakult välja otsida. Kui pilet on telefonis, tuleb skannimisel arvestada, et telefoni ekraani heledus oleks keeratud maksimumini ja telefoni ekraan oleks terve (katkise ekraani puhul on ruutkoodi lugemine raskendatud). Samuti tuleb piletit lugejasse näidata nii, et terve pilet on ekraanil, mitte eraldi suurendada triip- või ruutkoodi. Noorte seas on populaarne telefoni ekraani värvide tagurpidi keeramine, kuid sel juhul lugeja ei tööta ehk siis edukaks piletikontrolliks tuleb telefoni ekraani värvid panna tavarežiimile.

Jalgpalliliit soovitab kõigil huvilistel soetada pilet varakult eelmüügist ning tulla aegsasti staadionile. 9. septembril kell 16 avatakse A. Le Coq Arena festivaliala, kus esineb ansambel Terminaator. Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15, hümnid kõlavad kell 18.45 ning kohtunik annab avavile kell 19.00.

Seoses festivaliala ja suure hulga pealtvaatajatega on 9. septembril A. Le Coq Arena ümbruses liiklus oluliselt piiratud. Staadioni parklasse pääseb vaid erilubadega, mistõttu soovitab jalgpalliliit mängule tulla ühistranspordiga, jala või jalgrattaga. Autoga saabuvatel pealtvaatajatel tuleb parkimiseks varuda aega ja leida sobiv koht staadionist kaugemal.

Jalgpalliliidu teatel on veel müügis viimased piletid. EJL tuletab meelde, et pääsmete edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma EJLi nõusolekuta keelatud.