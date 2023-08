DELFI VIDEO | Kristian Kullamäe Hispaaniasse siirdumisest: eelmisest korrast jäi nii mõndagi kripeldama

„Loodan, et oleme turniiriks valmis. Mehed näevad, mida treener tahab ja vastupidi. Meeskonnavaim ja ühtsustunne saab oluliseks faktoriks, mille pealt saame mänge võitma minna. Sitkust on meis kõvasti ning loodetavasti see korvab pikkade meeste puudumise,“ rääkis Kullamäe.

Mullu mängis Eesti koondise mängujuht Leedu klubis Lietkabelis. Mai lõpus lõi Kullamäe käed Hispaania kõrgliigaklubiga Bilbao Basket. Eestlane mängis Hispaanias ka aastail 2019. kuni 2021, mil ta esindas Madridi klubi Real Canoe, Palmat ja Burgose San Pablot. Kuid kõrgliigas toona ta läbilööki ei suutnud teha.

„Ma arvan, et Hispaania meistriliiga on õige koht, kuhu pärast Leedus veedetud aastat minna. See on tasemel liiga ja mulle paras proovikivi. Treeneriga loodetavasti klapib ja elame-näeme,“ selgitas Kullamäe ülemineku tagamaid. „Eelmine kord jäi Hispaaniast nii mõndagi kripeldama ja ma ei saanud end proovile panna. Mul on alati olnud eesmärk seal ennast proovile panna ja loodetavasti saan ennast nüüd tõestada.“

Vaata videost, mida rääkis Kullamäe koondisesuvest ja Hispaania kõrgliigasse mängima siirdumisest.

Järgmisena on Eesti koondis võistlustules juba 12.-15. augustini Tondiraba jäähallis toimuval 2024. aasta Pariisi olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiril, kus meie vastasteks on laupäeval Tšehhi, pühapäeval Põhja-Makedoonia ja teisipäeval Iisrael. Piletid mängudele on saadaval Piletitaskus.