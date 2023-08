Saudi Araabias mänginud jalgpallur tegi Ronaldo kohta julge avalduse

Nigeeria koondise endine kapten Odion Ighalo on kindlal veendumusel, et suurel üleminekulainel on ainult üks põhjus. Raha, raha ja ainult raha.

Ighalo ise ei karda valjult välja hüüda, et soovib karjääri viimastel aastatel teenida võimalikult suurt palka. „Olen terve elu mänginud kire peale, kuid praeguses eas mängib rolli raha. Ma ei kuulu nende mängijate hulka, kes ütlevad, et mängin armastusest jalgpalli vastu. Asi on rahas. Päeva lõpuks on see kõige olulisem,“ rõhutas 34-aastane Ighalo OmaSportsTV-le antud intervjuus.

Tema sõnul on Ronaldo ehe näide sellest, kui suurt rolli mängib kõrge palk. Ta rõhutas, et portugallase jaoks pole naftariigis mängimine sportlik väljakutse ning määravaks sai vaid kõrge palgalipik. Ronaldo lepingu väärtus on hinnanguliselt üle 200 miljoni euro.

„Ta on kogu mu elu jooksul teeninud sada korda rohkem kui mina ja ometigi läks ta Saudi Araabiasse. Kas ta tegi seda kirest? Ei!“ rääkis Ighalo.

Saudi Araabia kõrgliiga uus hooaeg algab järgmisel reedel.