Jõuliselt jalgpallimaailma tulnud Saudi Araabia on sihikule võtnud 2034. aasta MM-i korraldusõiguse. Nii usuvad paljud, et vähemalt selle ajani kavatsetakse ka klubijalgpallis kõvasti raha põletada. Seni on saudid leppinud peamiselt vananevate staaride palkamisega. Samal ajal tehakse aina jõulisemaid lükkeid, et enda juurde meelitada ka mõni tõeline tippmees, kelle võimete lagi on alles ees.