Kylian Mbappe enneolematu saaga. Ootamismäng täidab vutimehe kukruid

24-aastane Kylian Mbappe on paljude silmis maailma parim jalgpallur ja on praeguse seisuga kõige väärtuslikum tippmängija. Juhtuma peaks seega midagi enneolematut, et tema koduklubi otsustaks teda mitte väljakule saata. Just nii on aga juhtunud. PSG reisis hiljuti Jaapanisse, kuid Mbappe jäeti koos teiste heidikutega Pariisi treeningbaasi harjutama. Rahalises mõttes tasub selline ootamismäng Mbappele aga kuhjaga ära.