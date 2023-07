AMETLIK | Manchester City ründestaar siirdub Saudi Araabiasse

Alžeerlane rääkis, et Inglismaa suurklubi esindamine oli suur privileeg. „Tulin Citysse, et nautida jalgpalli ja võita karikaid. Ma saavutasin kõik, mida soovisin ja enamgi veel. Mul on tervest elust imelised mälestused. Manchester Citys veedetud aeg jääb igaveseks üheks ilusaimaks hetkeks mu elus,“ rääkis Mahrez ülemineku järel.

City spordidirektor Txiki Begiristaini sõnul oli Mahrez üks City viimaste aatate edu suurimaid alustalasid. „Ta on suurepärane jalgpallur, kellest jääb meile palju toredaid mälestusi. Maailma jalgpallis on vähe ääremängijaid, kellel on temaga võrreldavad oskused ja tehnika. Me jääme teda igatsema, kuid soovime talle kõike head,“ kommenteeris ta toimuvat.