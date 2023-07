Seebiooper! Käe surumisest keeldunud Ukraina vehkleja diskvalifitseerimine tühistati

Nüüd võttis saaga uue pöörde. Eile õhtul teatas FIE, et ukrainlanna diskvalifitseerimine on tühistatud. „Oleme seda küsimust ja otsust põhjalikult arutanud ning kohtusime ka Harlaniga,“ rääkis FIE ajutine president Emmanuel Katsiadakis. „Pärast konsulteerimist Rahvusvahelise Olümpiakomiteega usume, et see otsus on tehtud kooskõlas olümpiavaimuga. Samuti saadab see meie liikmetele ja kõikidele spordialaliitudele tundlikkuse ja mõistmise sõnumi, kuna maailm seisab silmitsi tohutute väljakutsetega.“