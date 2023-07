VIDEO | Skandaal vehklemise MM-il: Vene sportlasega käe surumisest keeldunud ukrainlanna sai disklahvi

Ukrainlanna on ka varasemalt avaldanud tugevaid seisukohti Vene vehklejate võitlustel osalemise ja sõjasse suhtumise kohta. „Nad ei räägi sellest ning teesklevad, et midagi ei toimu. Neil on lihtsam sellest mitte rääkida, kuna tõde on alati raske aktsepteerida. Nad elavad klaaskuulis ja ei saa toimuvast aru,“ on Harlan arvamust avaldanud.