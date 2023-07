VIDEO | Õnnesärgis sündinud! Rally Estonial sai näha hullumeelset kihutamist kahel rattal

Praegu ei ole teada, millal Lõuna-Eesti teedel taas autorall MM-sarja punktidele kihutatakse. Järgmisel aastal on kindlasti kavas Läti MM-etapp ja Eestil tuleb ilmselt leppida ERC-etapi korraldamisega. Samal ajal on avalikkuse ette jõudnud infokilde, et tulevikus võib Rally Estonia siiski taas MM-programmi kuuluda.