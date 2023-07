FIA soovis Tänakut viieminutilisest karistusest säästa, aga teised tiimid polnud asjaga päri

Kui Tänaku kodune ralli läks karistuse tõttu lörri, siis tõenäoliselt tulevikus kaotatakse sarnane reegel siiski ära. „Minu meelest me peame üle vaatama, kas me vajame reeglit, et tehnilise kontrolli ja ralli alguse vahel mootori vahetamise eest määratakse viieminutilise karistuse. Olen kindel, et suudame seda asja paremini hallata,“ ütles FIA autospordi suuna eest vastutav Andrew Wheatley väljaandele Autosport.

„Me 100% vaatame selle konkreetse asja üle. Kuid vaieldamatult jääb jõusse karistus juhtudeks, kui piloot kasutab hooajal üle kahe mootori,“ jätkas ta. „Peame asja üle vaatama. Mul on Otist ja tema meeskonnast meeletult kahju. See on üks asi, kui sul mootor ütleb üles liidrikohalt. Aga kui see ütleb üles enne rallit, siis see (loe: karistamine) on lihtsalt vale.“