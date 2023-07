Autoralli MM-sarja võistluste direktor: räägime eestlastega mitmeaastasest lepingust

Rally Estonial oli võimalus järgmiseks aastaks uuendada MM-sarjaga lepingut, aga kuna valitsus ei andnud õigel ajal eelarvegarantiid, siis jooksid läbirääkimised liiva. Autoralli MM-sarja võistluste direktor Simon Larkin tõdes, et eestlastega on suhted jätkuvalt soojad ja läbirääkimised on pooleli.

Samal ajal on pooleli ka jutuajamised eestlastega. Tänavuse etapi järel tõdesid teiste seas Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen, et nii hästi korraldatud ja sellise publikuhuviga võistlus peaks olema MM-sarjas.

„Räägime eestlastega mitmeaastasest lepingust, mis hõlmab nii ERC- kui ka WRC-sarja,“ kinnitas autoralli MM-sarja võistluste direktor. „Läti on riik, mis võtab MM-etapi korraldamist väga tõsiselt, ja meie meeles on nad suurepärane täiendus. Kuigi ametlikult pole midagi fikseeritud enne, kui see on välja kuulutatud, siis tõenäoliselt saab Eesti korralda ERC-etappi ning peale mitmeaastase kohustuse võtmist saavad nad naasta ka WRC-sarja.“