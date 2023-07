Ott Tänak: Rally Estonia MM-sarjast välja jätmine on rumalus

Kolmandat korda järjest Rally Estonia võitnud Kalle Rovanperä kiitis siinset etappi punktikatse finišis. „See on mu lemmik ralli ja ma armastan seda riiki! Ka eestlased toetavad mind, mis on imeline tunne. Kahju, et seda järgmisel aastal kalendris pole, sest korralduse poolest on see üks maailma parimaid rallisid,“ lausus Toyota Yarisega etapi võitnud soomlane telekaamera ees.

Hyundai piloot Thierry Neuville nentis, et ta tuleks hea meelega Eestisse tagasi. „Olen sama arvamust avaldanud mitmes kohas, aga mul on kindlasti kahju, et selline ilus võistlus vahetatakse teise ralli vastu, mis on põhimõtteliselt kiiruskatsete poolest identne, aga me ei tea, kuidas seal korraldusega hakkama saadakse,“ ütles pühapäeval teisena lõpetanud Neuville. „Loogikat oleks olnud siis, kui see oleks asendatud Argentina või Walesi sarnase ralliga. See oleks olnud mõistlik, aga praegu ma pole kindel, kas see teine (loe: Läti) etapp suudab olla samal tasemel. Aga eks me näeme.“