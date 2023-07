Nõmme Kalju teenis Harju JK Laagri vastu raske võidu

„Saime võidu kätte tahte pealt. Päeva lõpuks on kolm punkti taskus, mille järele me siia mängu ka tulime. Oli kõva võitlus. Me teadsime juba enne mängu, et võimalused liini taha söötudeks tekivad,“ kommenteeris Tamm enda löödud väravat ja kohtumist Soccernetile.