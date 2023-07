Masendav lõpp ilusale võitlusele. Torshavn pakkus, kuid Paide ei realiseerinud

See kõik oli ilus, kuni see kestis. Paide unistustele tõmmati kriips peale lisaaja esimestel minutitel. Kaks nurgalööki, kaks pallipuudet, šokk ja vaikne staadion. Nielseni ja Przybylski pealöögid lükkasid paide kuristiku äärele ning edasipääsuks oli vaja korda saata ime. Sellega hakkama ei saadud. Viimastel minutitel oldi küll väljakul selgelt parem võistkond, aga jalgpallis loevad väravad. Selgelt oli näha suurt frustratsiooni ja raevu, mida ilmestasid viimastel minutitel teenitud kollased kaardid. Fäärid kasutasid aega murul lebamiseks ning Paide armusekundid tiksusid kiirelt nulli. Möödunud hooajal Konverentsiliigas kolmandasse eelringi purjetanud jalgpalliklubi eurohooaeg sai lõpu, Fääridel on täna suur pidu.