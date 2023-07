FOTOD | Tallinna Kalev mängis Klavani debüütmängus Vaprusega viiki

„Higi ja jooksmist oli palju. Tore oli mängida ilusa staadioni peal. Rahvast oli palju. Hea mäng kõrgete kohtade peale - ei ole paha. Ma algkoosseisu kuulumine sai selgeks 3-4 päeva enne mängu. Enesetunne oli igati okei, kui arvesse võtta, et viimasest mängust on möödas aasta,“ rääkis Klavan Soccernetile kohtumise järel.

Jalgpalluri sõnul on tänane tulemuse pealt hea järelejäänud hooajale edasi minna. „Sain anda väljakul enda panuse. Mõnel raskemal hetkel sai noori ergutada, mis on põhiline põhjus, miks ma taas mängima hakkasin ja trenni Kaleviga teen. Jällegi ei saanud kodus võidupunkte kirja - see jada jätkub. Võitluslike ja emotsionaalseid mänge tuleb siin hooaja lõpuni ja see on liigale ainult hea,“ lisas Klavan.