ÜLEVAADE | Kahele Euroliiga üleminekule järgnes seebiooper, Baskonia kavatseb suurima valukoha likvideerida

Alates aprillist oli Papagiannis esimene, keda palgata tahtsime. Pakkusime talle kolme-aastase lepingu eest 1,1, 1,2, 1,3 miljonit eurot, mis siis, et tal ei olnud hea hooaeg. Tahtsime teda siia, sest armastasime teda. Ta ootas 4-5 kuud ja küsis siis kahe aasta eest 1,3 ja 1,7 miljonit. Lõpuks olin nõus. Ja kui talle seda kinnitasin, rääkis ta mulle: „Kuigi ma ei andud sellest teada, lubasin (Fenerbahce peatreener Dimitrios) Itoudisele, et lähen Fenerbahcesse. Aga kuna ma Panathinaikost ei teavitanud, on õiglane, kui jään siia. Anna mulle viis minutit, et Itoudisele helistada ja talle seda öelda.“

„Ma ei teagi enam, mida elult oodata,“ kirjutas Giannakopoulos sotsiaalmeedias. „Nüüd olen näinud absoluutselt kõike. Papagiannise vanemad tõid ta 15-aastasena meie juurde ja palusid, et tema eest hoolt kannaksime. Kaheksa-üheksa aasta jooksul, mil Papagiannis siin on olnud, pole me ühegi sportlase eest nii palju hoolitsenud kui tema eest. Võib-olla ainult Nikos Pappase eest.

22-aastane Madar tegi Belgradi Partizani eest korraliku hooaja ja valiti Euroliiga tõusvaks täheks ehk parimaks noormängijaks. Partizan väidab, et klubil oli sel suvel õigus lepingut pikendada ja selle nimel tehti ka tööd. Kuni järsku nõudis Madari agent Miško Ražnatovic, et Madari palka kahekordistataks.

Kõige enam on segadust külvanud Istanbuli Fenerbahce. Võib-olla on see väljend ülekohtune, aga igatahes põhjustasid Iisraeli koondise tagamehe Yam Madari ja Kreeka tsentri Georgios Papagiannise liitumised avalikku musta pesu pesemist.

Saatsin Papagiannisele lepingu ja jäin ootama. Kell on kuus läbi hommikul. Selle asemel, et allkirjastatud lepinguid tagasi saata, helistab ta mulle ja ütleb, et emme ja issi ei luba tal Panathinaikosesse jääda ja et Fenerbahce maksab talle 200 000 eurot rohkem. Mis ma oskan öelda? Igatahes, palju edu, Georgios.

Ja kuna õiglus ja tõde on kaks vägilast, kes ei kunagi kaota, siis sina, Dimitrios (Itoudis), kes sa olid siin Panathinaikoses 13 aastat ja said meheks, teed Papagiannise agendiga (Nikos Spanos) koostööd ja pakud talle 1,6 miljonilist palka ainult selleks, et omavahel agenditasusid jagada. Samal ajal ei pakkunud ükski teine Euroopa klubi Papagiannisele enam kui 700 000 eurot.“

Lisaks Madarile ja Papagiannisele on Fenerbahce sel suvel endale saanud 26-aastase ja 211 cm pikkuse ameeriklase Nate Sestina, kes mängis viimati Ankara Türk Telekomis. Pikkust lisab ka Türgi koondise tsenter Sertac Sanli (31, 212 cm), kes veetis viimased hooajad Barcelonas.

Kui võrrelda liitujaid lahkujatega (Devin Booker, Carsen Edwards, Kostas Antetokounmpo, Dogus Balbay, Ismet Akpinar, Samet Geyik), on Fenerbahce koosseis tummisemaks muutunud. Tõsi, tagamehe Tyler Dorsey seis on lahtine, väidetavalt soovib ta liituda Panathinaikosega.

Vaatamata Papagiannisest ilmajäämisele peab Panathinaikos senise suvega äärmiselt rahul olema. Lisaks juba varem välja hõigatud Kostas Sloukasele, Luca Vildozale, Mathias Lessort'ile, Dinos Mitogloule ja Kostas Antetokounmpole allkirjastati viimase nädala jooksul lepingud Jerian Granti ja Partizanist kodumaale naasva Ioannis Papapetrouga.

Partizan peab samal ajal nuputama, kuidas eelmise hooaja edu korrata. Läinud on Dante Exum, Lessort, Madar ja Papapetrou, uued tulijad on Ognjen Jaramaz (Müncheni Bayernist) ja Mateusz Ponitka (Panathinaikosest). Vähemalt paberil on Partizan järgi antud, aga nende õnneks pole suvi veel läbi.

Noppeid teistest tähtsamatest Euroliiga liikumistest:

Nagu arvata oli, lõppes Argentina mängujuhi Facundo Campazzo matk Belgradi Crvena zvezdas poole hooajaga ja ta naaseb Madridi Reali. Enne NBA-sse siirdumist esindas ta Reali ka aastatel 2014-15 ja 2017-20. Rohkem liitujaid Realil praegu pole. Küll pikendati sel nädalal ühe hooaja võrra lepinguid vanameistrite Sergio Rodriguezi ja Rudy Fernandeziga.

Barcelona napsas endale lühikese ajaga kolm Hispaania koondislast: Willy Hernangomezi, Joel Parra ja Dario Brizuela. Ühtlasi pole välistatud, et klubis jätkab ka Nikola Mirotic, kellel on käimas keerulisevõitu lepinguvaidlus.

Piraeuse Olympiacos tõi suure ääre kohale Berliini Albas kuus edukat hooaega veetnud ameeriklase Luke Sikma (33). Tegemist on täiesti erineva mängijaga kui NBA-sse siirdunud Sasha Vezenkov, aga Olympiacose rünnakujoonisesse, kus palli liigutamine on aukohal, peaks Sikma sobima justkui valatult.

Belgradi Crvena zvezda tõi võistkonda kuhjaga kogemust. Kõigepealt jõuti kokkuleppele söödukuninga Miloš Teodosiciga (36, seni mängis Bologna Virtuses) ja seejärel Ungari ääre Adam Hangaga (34, Madridi Real). Noorematest mängijatest palgati Montenegro tsenter Marko Simonovic (23), kes kuulus viimasel kahel hooajal Chicago Bullsi hingekirja. Värskeima uudisena on Crvena zvezda lähedal üpris üllatavale üleminekule - nimelt on Serbia klubiga liitumas pika NBA kogemusega mängujuht Shabazz Napier (32). Eelmisel hooajal oli Napier üks väheseid Milano Olimpia pallureid, kes pakkus fännidele positiivseid elamusi. 12 Euroliiga kohtumises jäi tema arvele keskmiselt 15 punkti ja 3,9 söötu.

Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Vitoria Baskonia tegi ametlikuks lepingu Senegali tsentri Khalifa Diopiga (21). Temast peaks saama Kotsari vahetusmees. Huvi tuntakse ka nigeerlasest suure ääre Chima Moneke (27) vastu. Lõppenud hooajal Monacos varju jäänud Monekel on pikkust vaid 196 cm, aga ta teeb selle tasa jõu ja atleetlikkusega, millest Baskonia puudust tundis. Monaco särgis tegi Moneke oma parima esituse (14 punkti, 13 lauapalli) just Baskonia vastu.

***

NBA-s on viimase nädala jooksul aset leidnud vaid üksikud tehingud. Uue tööandja leidis endale Horvaatia koondise äär Dario Šaric, kes liitus üheks hooajaks Golden State Warriorsiga. Utah Jazz üritas Philadelphia 76ersist endale napsata vahetustsentrit Paul Reedi, aga Philadelphia kasutas õigust ameeriklane endale jätta. Reed teenib algaval hooajal ligi 8 miljonit USA dollarit ja kui Philadelphia pääseb play-off'is vähemalt teise ringi, garanteeritakse sama palk veel kaheks aastaks.