Mis saab Nikola Miroticist? Euroliiga täht on Barcelonaga keerulises seisus

„Otsus Mirotici osas tehti juba mõnda aega tagasi. Meid üllatas, et see finaali eel välja tuli,“ vahendas BasketNews Navarro sõnu pärast juunis lõppenud finaalseeriat, kus Barcelona alistas mängudega 3:0 Madridi Reali. „Mirotic on viimased kolm nädalat väga hästi tegutsenud ning õnnitleme teda. Otsus on aga tehtud ja oleme sellest talle ka isiklikult teada andnud. See oli klubi valik, meie teekonnad lähevad erinevas suunas.“